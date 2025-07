Calciomercato Inter LIVE | non solo Asensio e Nkunku! Le ultime su Leoni e sulla possibile cessione di Sebastiano Esposito

Il calciomercato dell'Inter è un flusso continuo di indiscrezioni, incontri e trattative che tengono i tifosi con il fiato sospeso. Non solo Asensio e Nkunku: le ultime novità riguardano anche Leoni e la possibile cessione di Sebastiano Esposito. Seguici in diretta per essere sempre aggiornato sulle strategie e gli affari del club nerazzurro, che lavora incessantemente per costruire una squadra competitiva e all’avanguardia.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Inter, rivoluzione in attacco: il sogno è Nkunku, l’idea Asensio. Chivu prepara un cambio tattico; L'Inter punta su Asensio e tiene d’occhio Nkunku: Chivu chiede un trequartista per il nuovo corso nerazzurro; Biasin: “Nkunku e Asensio non sono obiettivi Inter. Se parte Taremi arriverà…”.

