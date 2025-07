Calciomercato Milan Sportiello via | Di Marzio annuncia il nuovo vice Maignan

Il calciomercato del Milan si infiamma: Sportiello è pronto a lasciare i rossoneri, ma la vera sorpresa arriva con l’annuncio di Di Marzio sul possibile nuovo vice Maignan. Un colpo strategico per rinforzare la rosa e affrontare la stagione con rinnovata sicurezza. Il futuro tra le mura di Milanello si fa ancora più interessante: sarà un colpo a sorpresa o una scelta ponderata? Restate sintonizzati, perché le novità non finiscono qui.

Calciomercato Milan, Marco Sportiello verso la risoluzione del contratto: il club rossonero ha già individuato il possibile sostituto.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Idea Terracciano per il Milan ? In caso di partenza di Sportiello - su di lui ci sono Atalanta e Cremonese - i rossoneri avrebbero già pronta l’opzione Terracciano. Il portiere della Fiorentina, secondo Gianluca Di Marzio, farebbe da vice-Maignan ? #Sport Vai su Facebook

