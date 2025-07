Israele sponsorizza un report contro Francesca Albanese con annunci su Google

In un clima di crescente tensione internazionale, Israele ha deciso di sponsorizzare un report contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi, attraverso campagne pubblicitarie su Google. Questa mossa mette in luce le intense polemiche e le dinamiche di potere che si sviluppano nel contesto del conflitto israelo-palestinese. Ma qual è la vera portata di questa campagna e quali conseguenze avrà sulla sua posizione?

Non c’è pace per Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi a Ginevra, da tempo al centro di aspre critiche per le sue posizioni contro Israele e sulla guerra a Gaza, alle quali si affiancano anche quelle provenienti dalle fazioni piĂą estreme dei sostenitori della Palestina. Di recente, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato l’i ntervento sanzionatorio contro di lei da parte degli Stati Uniti. Infine, nelle ultime ore, la controversia si è spostata anche sul piano digitale, attraverso un’azione mirata da parte del governo israeliano, sfruttando le potenzialitĂ del motore di ricerca Google. 🔗 Leggi su Open.online

