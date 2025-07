Daredevil | Rinascita – Stagione 2 | le riprese sono terminate!

Il ritorno di Daredevil sta finalmente prendendo forma, e le riprese della seconda stagione sono ufficialmente concluse! Dopo l’entusiasmo suscitato dalla prima stagione (qui la nostra recensione), i fan possono già sognare nuove avventure nel mondo di Matt Murdock. Ora si apre il capitolo della post-produzione, promettendo un prodotto ancora più coinvolgente. La Marvel non vede l’ora di sorprendere ancora una volta i suoi appassionati. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

Lo showrunner di Daredevil: Rinascita ( qui la recensione della Stagione 1 ), Dario Scardapane, ha confermato su Instagram che le riprese della seconda stagione sono terminate. Sono sempre possibili delle riprese aggiuntive, ma ora si passerà alla post-produzione. Quando la serie è stata annunciata per la prima volta dalla Marvel Studios, era composta da 18 episodi. Ben presto è stata però suddivisa in due stagioni, anche se in seguito abbiamo appreso che la seconda stagione sarà composta da 8 episodi invece che da 9. Per quanto riguarda una potenziale terza stagione, al momento non se ne è parlato, ma è probabile che non verrà confermata fino a quando Disney+ non vedrà come andrà la seconda serie di episodi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it