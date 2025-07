Ucraina i danni dopo l' attacco russo su Kiev | almeno due morti

L’Ucraina continua a subire pesanti conseguenze dall’ennesimo attacco russo su larga scala: droni e missili hanno devastato Kiev, causando almeno due vittime e numerosi feriti. Le immagini mostrano la distruzione e il dolore che attraversano la città, simbolo di resistenza e speranza. Con Mosca che ha lanciato 400 droni e 18 missili, il presidente Zelensky chiede sostegno all’Occidente per difendere il proprio territorio e preservare la pace.

Kiev, 10 lug. (askanews) - Attacco russo su larga scala con droni e missili russi diretti principalmente verso la capitale ucraina, Kiev: almeno due persone sono rimaste uccise, ferite più di una dozzina secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle immagini, i danni dopo gli ultimi attacchi. Mosca ha lanciato 400 droni e 18 missili contro l'Ucraina secondo il presidente Volodymyr Zelensky, che ha immediatamente invitato l'Occidente a imporre sanzioni a Mosca "più rapidamente". "L'obiettivo principale dell'attacco era Kiev e la sua regione circostante, ma sono state colpite anche le regioni di Cernihiv, Sumy, Poltava, Kirovohrad e Kharkiv", ha aggiunto il presidente ucraino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, i danni dopo l'attacco russo su Kiev: almeno due morti

In questa notizia si parla di: kiev - ucraina - attacco - danni

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherà in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev poche ore dopo la telefonata Putin-Trump: feriti e danni nella capitale #ucraina #russia #guerra #4luglio Vai su X

Intanto l'esercito russo continua i bombardamenti sull'Ucraina. Kiev: «È l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra» Vai su Facebook

Ucraina, i danni dopo l'attacco russo su Kiev: almeno due morti; Guerra Ucraina - Russia, le news del 4 luglio. Zelensky: “Con Trump difenderemo insieme i nostri cieli”; Trump sente Zelensky e promette aiuti nella difesa aerea contro gli attacchi russi.

Ucraina, i danni dopo l’attacco russo su Kiev: almeno due morti - (askanews) – Attacco russo su larga scala con droni e missili russi diretti principalmente verso la capitale ucraina, Kiev: almeno due persone sono rimaste uccise, ferite più di una dozz ... Lo riporta askanews.it

Guerra Ucraina, massiccio attacco russo a Kiev: almeno due morti e tredici feriti - Almeno due persone sono state uccise in seguito al massiccio attacco lanciato dalle forze russe su Kiev nella notte: lo ha reso noto l'amministrazione militare della ... ilmattino.it scrive