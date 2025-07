Superman | David Corenswet James Gunn e l' idillio sul set fra le mille domande di uno e le istruzioni ingombranti dell' altro

Nel cuore del nuovo universo DC, David Corenswet ci svela gli segreti del set di Superman, dove James Gunn combina rigorosi dettagli e un tocco di genialità. Tra mille domande e istruzioni ingombranti, il giovane attore condivide come questa esperienza abbia trasformato il suo modo di lavorare, dimostrando che, anche sotto pressione, si può trovare ispirazione e chiarezza. Alla scoperta di un'illuminante collaborazione che promette di rivoluzionare il mito dell'Uomo d'Acciaio, tutto è pronto a partire…

In una lunga intervista, David Corenswet alias il nuovo Superman ha parlato del lavoro insieme a James Gunn e del modo di lavorare del regista, che potrebbe disorientare alcuni attori ma che nel suo caso è stato molto efficace e per niente spiazzante. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Superman: David Corenswet, James Gunn e l'idillio sul set, fra le mille domande di uno e le istruzioni ingombranti dell'altro

In questa notizia si parla di: superman - david - corenswet - james

Superman: i consigli di henry cavill e tyler hoechlin a david corenswet - mondo dei supereroi si arricchisce di nuove voci e prospettive. Henry Cavill e Tyler Hoechlin, simboli indiscussi del ruolo, offrono consigli preziosi a David Corenswet, preparandolo alla sfida di incarnare l’iconico Superman.

La versione di James Gunn con David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult, il cast completo alla première di Superman a Hollywood. Vai su Facebook

Il nuovo Superman di James Gunn, con David Corenswet nel ruolo del protagonista, segna l’inizio di un nuovo universo DC, lasciandosi alle spalle quello del DCEU e del Superman di Henry Cavill. In questo nuovo film troviamo un Superman più umano, più f Vai su X

Superman: David Corenswet, James Gunn e l’idillio sul set, fra le mille domande di uno e le istruzioni ingombranti dell'altro; Superman, James Gunn svela come ha scelto David Corenswet per il protagonista: 'Era perfetto per la parte'; Superman recensione film di James Gunn con David Corenswet [Anteprima].

Superman, il reboot di James Gunn con David Corenswet al cinema da oggi - Al cinema in Italia da oggi il reboot di Superman, diretto da James Gunn e con David Corenswet e Rachel Brosnahan: ecco trama, cast, trailer e curiosità. Riporta gazzetta.it

David Corenswet, è lui il Superman del cielo accanto - Fisico possente ma cuore tenerissimo, David Corenswet dà un appeal ingenuo e giocoso al suo supereroe dal mantello rosso ... Scrive iconmagazine.it