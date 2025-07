Antitrust indaga su Revolut Riflettori sulle informazioni fornite per investimenti e chiusura conto

L'Antitrust mette sotto la lente Revolut, sollevando interrogativi sulla trasparenza e le pratiche adottate nella gestione di investimenti e chiusure di conti. La questione apre uno spiraglio importante sulla tutela dei consumatori nel mondo fintech, invitando a riflettere sulla necessità di regole più chiare e condivise. Resta da scoprire come si svilupperà questa delicata indagine e quali eventuali conseguenze ne deriveranno per gli utenti e il settore.

L'AGCM ha contestato a Revolut pratiche scorrette su investimenti e gestione dei conti, con scarsa trasparenza su costi, diritti degli utenti e modalità di blocco dei servizi. La società sta collaborando.

