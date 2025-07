Tumori Fischetto J&J MedTech Italia | Prevenzione cancro polmone per salute e tenuta Ssn

La prevenzione è la chiave per combattere il cancro al polmone, un nemico silenzioso che colpisce milioni di vite ogni anno. Gabriele Fischetto di J&J MedTech Italia sottolinea come un approccio proattivo possa migliorare la salute pubblica e alleggerire il carico sul Sistema sanitario nazionale. All’evento ‘Lung cancer screening European expert summit’, si è discusso di strategie innovative e di come la tecnologia possa fare la differenza. La sfida ora è rendere questa visione una realtà concreta per tutti.

“La prevenzione rappresenta una leva fondamentale per garantire la salute della popolazione, ma è anche un elemento di efficacia economica per sostenere il Sistema sanitario nazionale”. Così Gabriele Fischetto, presidente e amministratore delegato di J&J MedTech Italia, all’evento ‘Lung cancer screening European expert summit’, organizzato dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini a Roma per presentare i . L'articolo Tumori, Fischetto (J&J MedTech Italia): “Prevenzione cancro polmone per salute e tenuta Ssn” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tumori, Fischetto (J&J MedTech Italia): “Prevenzione cancro polmone per salute e tenuta Ssn”

In questa notizia si parla di: prevenzione - salute - tumori - fischetto

Prevenzione: bilancio positivo per la seconda edizione di 'La salute scende in piazza' - La seconda edizione di "La Salute scende in Piazza" ha registrato un bilancio positivo, confermando il suo ruolo fondamentale nella promozione della prevenzione sanitaria.

Tumori, Fischetto (J&J MedTech Italia): “Prevenzione cancro polmone per salute e tenuta Ssn”; Tumori, Fischetto (J&J MedTech Italia): Prevenzione cancro polmone per salute e tenuta Ssn; Tumore al polmone, Fischetto (J&J MedTech): Diagnosi precoce per salute e sostenibilità Ssn.

Tumore al polmone, Fischetto (J&J MedTech): “Diagnosi precoce per salute e sostenibilità Ssn” - "Il nostro impegno come azienda leader è quello di continuare a portare nuova tecnologia, sempre più all'avanguardia, per il ... Come scrive msn.com

Tumori, Ciocchetti (Fdi): "Investire in prevenzione sostiene sistema e cure" - "Abbiamo deciso di investire sulla prevenzione perché riteniamo che sia assolutamente fondamentale sia per la sostenibilità del sistema sanitario nazionale, sia per m ... msn.com scrive