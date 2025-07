Avellino tensione e fiamme presso la casa circondariale | Detenuto straniero incendia materasso

Una notte di tensione e paura ad Avellino, dove un detenuto straniero ha incendiato il materasso nella sua cella al Reparto Isolamento della casa circondariale. L’intervento tempestivo del personale di Polizia Penitenziaria ha evitato conseguenze più gravi, ma l’episodio solleva ancora una volta il tema della sicurezza all’interno delle carceri italiane. Solo grazie al pronto intervento degli agenti di polizia …

Nella serata di ieri si è verificato un grave episodio presso la Casa Circondariale di Avellino, dove un detenuto straniero ristretto nel Reparto Isolamento ha appiccato il fuoco al materasso della propria cella, provocando un incendio che ha richiesto un intervento urgente da parte del personale di Polizia Penitenziaria. Lo denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Solo grazie al pronto intervento degli agenti di polizia penitenziaria si è scongiurato il peggio; purtroppo, durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, alcuni sono rimasti intossicati dai fumi sprigionati”, denuncia il vicesegretario per la Campania Marianna Argenio. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Avellino, tensione e fiamme presso la casa circondariale: Detenuto straniero incendia materasso

In questa notizia si parla di: avellino - casa - circondariale - detenuto

Vieni a conoscere i pet in cerca di casa ad Avellino - Vieni a conoscere i pet in cerca di casa ad Avellino. Dietro ogni sguardo c’è una storia di abbandono e speranza, di sogni semplici come una cuccia calda e una carezza.

Carcere Avellino, fuoco in cella, cinque agenti intossicati. Detenuto ha incendiato il materasso #ANSA Vai su X

Avellino. Detenuto tenta il suicidio, salvato dagli agenti #avellino #carcere #detenuto #telenostra Vai su Facebook

Avellino, detenuto appicca un incendio nella sua cella: tensione e feriti nel carcere di Bellizzi; Carcere Avellino, detenuto dĂ fuoco al materasso in cella:5 agenti di polizia penitenziaria intossicati; Carcere di Avellino, dĂ fuoco al materasso in cella: 5 intossicati.

Nuovi disordini nel carcere di Bellizzi: 5 agenti in ospedale - A vellino – Nuova emergenza nella casa circondariale di Avellino, dove nella serata di ieri intorno alle 21:00 si è verificato un grave episodio di rivolta che ha portato al ricovero di cinque agenti ... Si legge su cronachedellacampania.it

Disordini in carcere ad Avellino: cinque poliziotti finiscono in ospedale - Un detenuto si barrica in cella appiccando un incendio e seminando il panico A darne notizia la segreteria Uilpa polizia penitenziaria di Avellino... Secondo msn.com