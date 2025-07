Caso Almasri Nordio nella bufera prende tempo | Riferiremo in Parlamento quando sarà il momento

Il caso Almasri, al centro di un vulcano di polemiche e speculazioni, continua a tenere banco nel dibattito pubblico italiano. Mentre il ministro Nordio rassicura sulla solidità degli atti e promette un’accurata verifica in Parlamento, l’incertezza sul “quando” di quel momento cruciale alimenta ulteriori interrogativi. La verità, più che mai, sembra ancora nascosta dietro un velo di attese e attese che potrebbero rivelarsi decisive per chiarire una volta per tutte questa intricata vicenda.

“Riferiremo in Parlamento quando sarà il momento, però gli atti che abbiamo smentiscono radicalmente quello che è stato riportato sui giornali.” Con questa frase, pronunciata a margine della Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha provato a liquidare (per ora) l’ennesima giornata di bufera sul caso Almasri. Resta da capire il quando di quel “quando sarà il momento”. Il punto: una verità giudiziaria contro la versione governativa. Di certo c’è che le indagini del Tribunale dei ministri volgono alla conclusione. E che dagli atti del fascicolo e dalle anticipazioni di stampa sono emersi elementi che smontano la versione offerta dal governo al Parlamento sulla vicenda. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Caso Almasri, Nordio nella bufera prende tempo: “Riferiremo in Parlamento quando sarà il momento“

In questa notizia si parla di: sarà - momento - caso - almasri

Brasile, sarà Ancelotti il nuovo ct: “Momento epocale” - Carlo Ancelotti diventa il nuovo commissario tecnico del Brasile, segnando un momento epocale per il calcio carioca.

"Riferiremo in Parlamento quando sarà il momento", dichiara il ministro della Giustizia #Nordio sul caso #Almasri, precisando poi: "Gli atti che abbiamo smentiscono totalmente quanto è stato riportato, non so come e perché, dai giornali" Vai su X

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del ministro Piantedosi respinto dalla Libia e delle ultime novità sul caso Almasri. Vai su Facebook

Caso Almasri, Nordio nega omissioni: “I nostri atti smentiscono i giornali; Caso Almasri, Nordio: Gli atti che abbiamo smentiscono i giornali; Abbiamo atti che smentiscono le ricostruzioni. La verità di Nordio sul caso Almasri.