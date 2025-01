L’ombra di Trump sul forum di Davos e il ruolo di Giorgia Meloni

Leggi su Ildenaro.it

Come ogni anno, in questi giorni si sta svolgendo auno dei molteplici incontri economico-politici che si articoleranno nell’anno in località diverse. Tanto in virtù del rispetto di una forma di par condicio e costelleranno lo stesso un po’ dovunque.Nel senso che quei meetings tenteranno di illuminare principalmente le azioni meritorie del tycoon e dei suoi sostenitori. Osservazione che non può passare inosservata: tra gli assenti all’incontro in mezzo alla neve c’è anche il primo cittadino degli USA. Vuole un detto contadino che defilarsi da qualsiasi tipo di incontro sia generalmente sbagliato; l’assente ha sempre torto e, in più, non può contestare le conclusioni a cui si è giunti, non conoscendo il dibattito che le ha originate. Solo per tendere un orecchio ai primi passi di quel summit, oramai del miele che condivideva il rapporto USA UE, al momento non vi è traccia e nemmeno dell’arnia vuota.