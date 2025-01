Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton 4-6 5-7 6-4 4-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: fasi decisive del quarto set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Risposta aggressiva e volèe vincente del torinese.30-0 Non passa il dritto lungolinea dell’azzurro.15-0 Servizio e dritto a bersaglio per l’americano.4-3 Game. Servizio, rovescio lungolinea e smash a rimbalzo a segno per il piemontese.40-30 Servizio, drop e passante di dritto. Alè Lorenzo!30-30 Con coraggioattacca e chiude con la volèe di dritto.15-30 Lorenzo perde il controllo del dritto inside out.15-15 Sulla riga il pallonetto di dritto di, che si carica.15-0 E’ largo il recupero dello statunitense.3-3 Game. Si ferma sul nastro il rovescio incrociato di, che torna ora alla battuta.AD-40 Serve and volley pregevole del tennista di Atlanta.40-40 Molto bene Lorenzo con il rovescio incrociato.AD-40 Non rientra il lob di rovescio di