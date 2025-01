Davidemaggio.it - Lino Banfi insiste su Un Medico in Famiglia: ma basta!

non si arrende: intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari nel programma radiofonico Un Giorno da Pecora, l’attore ha espresso il suo desiderio di tornare sul set di Uninper interpretare nuovamente Nonno Libero a nove anni di distanza dall’ultima puntata trasmessa su Rai 1. Come commentare? E’ proprio il caso di dirlo: una parola è troppa e due sono poche.Sarebbe bello fare una serie di quattro o cinque puntate per salutare il pubblico dopo tanti anni. .Un giorno sono andato a Cinecittà dove si giravano gli esterni della serie e mi sono commosso nel vedere l’alberello che avevo piantato e che ormai era diventato un bell’ulivo grande. A quel punto mi sono detto che sarebbe bello rifarlo e magari ora che sono bisnonno potrei essere. Bisnonno LiberoOra, sebbene si stia parlando di una serie cult e sebbene sia comprensibile la nostalgia dell’ottantasettenne nei confronti del ruolo più emblematico della sua carriera, non si può continuare a ravanare nel passato, perdipiù ad intervalli regolari.