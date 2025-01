Secoloditalia.it - La Laguna di Orbetello diventa Parco: sì alla legge. Barbaro: «Una risposta concreta per la salvaguardia»

Il Senato ha approvato l’istituzione del “ambientale per lo sviluppo sostenibile delladi”. Il ddl era già stato approvatoCamera. Il testo è il risultato dell’unificazione dei disegni didi iniziativa dei deputati Fabrizio Rossi di Fratelli d’Italia, Francesco Battistoni per Forza Italia, Ilaria Fontana del Movimento 5 stelle e Marco Simiani per il Partito democratico. “Ladi, ecosistema tra i più importanti d’Italia, particolarmente delicato, fragile e vulnerabile ha subito danni incalcolabili di recente – ha ricordato Claudio, sottosegretario all’Ambiente eSicurezza energetica – di un’area di formidabile pregio ambientale, sottoposta a numerosi ed eterogenei rischi”. “Ciclicamente il territorio patisce danni ed evidentemente le varie forme di tutela, pur presenti, non sono state fino ad ora sufficienti a preservare e proteggere fino in fondo questo inestimabile patrimonio naturalistico”, ha sottolineato l’esponente di Fratelli d’Italia.