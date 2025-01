Calciomercato.it - La Juventus e l’idea Mosquera, l’agente: “Non vuole lasciare il Valencia adesso” | ESCLUSIVO

Continua la caccia di Giuntoli al difensore da consegnare a Thiago Motta in questa sessione di calciomercato: c’è un altro nomeSono giorni frenetici, tra campo e calciomercato, per la. Il pareggio di ieri sera contro il Bruges in Champions League ha segnato un passo indietro rispetto alle prestazioni contro l’Atalanta e il Milan delle scorse settimane.Cristhian(LaPresse) – Calciomercato.itMa a dodici giorni alla fine della sessione invernale del calciomercato, i bianconeri non hanno ancora messo le mani sul difensore che serve all’allenatore Thiago Motta. I gravi infortuni patiti da Gleison Bremer e Juan Cabal sono datati, così come la decisione di privarsi di capitan Danilo, di ritorno in Brasile dopo la serrata corte del Napoli di Antonio Conte. Quest’ultimo, però, è stato sostituito nella rosa dal primo colpo di gennaio della Juve, Alberto Costa, giovane esterno destro arrivato dal Vitoria Guimaraes per 15 milioni di euro, bonus compresi.