In corsia arrivano 78 milioni di euro | l’Asst compra nuovi macchinari

Ilgiorno.it - In corsia arrivano 7,8 milioni di euro: l’Asst compra nuovi macchinari

Vizzolo Predabissi (Milano) – Un investimento di quasi 8diper il rinnovo deimedico-diagnostici. Ammonta a complessivi 7,8di, frutto di finanziamenti Pnrr e di Regione Lombardia, la spesa affrontata dalMelegnano Martesana per l’acquisto di varie apparecchiature a supporto dell’attività ospedaliera e ambulatoriale, con l’intento di sostituire e ampliare, nel biennio 2024-25, la dotazione esistente. In particolare, fondi Pnrr per 5.391.800sono stati destinati alla sostituzione di 18 apparecchiature. Tra queste, una Tac con software avanzati per l’attività cardiologica, una risonanza magnetica, un angiografo per l’interventistica cardiologica, 5 mammografi con tomosintesi e due ecografi ginecologici. Ancora. Fondi regionali per 1.686.000sono stati destinati alla sostituzione di apparecchiature di media e bassa tecnologia, in dotazione ai vari presidi ospedalieri aziendali.