Il primo giorno di Lewis Hamilton alla guida della Ferrari è stato un trionfo anche sui social

L’hype era a livelli altissimi, suie su strada, letteralmente. Quella del ponte che affaccia sulla pista di Fiorano, dove decine di persone fin dalle prime luci dell’alba si sono accampate per non perdersi un momento storico: ilgiro di pista dial volante.La prima volta con la tuta rossa e il nuovo casco gialloUna lunga attesa che durava da un anno a questa parte, e che è montata negli ultimi giorni, scandita dagli accountdel Cavallino, che hanno fatto il pieno di like. Come la prima foto ufficiale dia Maranello (5,2 milioni), in cui l’inglese si è presentato da Sir qual è: vestito di sartoria, cappotto sulle spalle e cravatta dello stesso colore. O quello in cui ha posato con i vertici(1,1 milioni) o ancora quello in cui lo si vede stringere le mani e presentarsi agli uomini e alle donne dei vari reparti in fabbrica (2 milioni).