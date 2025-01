Il ‘no’ di Danilo al Napoli lascia nell’aria l’arrivo di Rafa Marín al Villarreal

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-22 10:55:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:Nel calciomercato nulla può essere dato per scontato fino a quando un calciatore firma con il suo nome una squadra. E in questa occasione Può essere applicato al possibile arrivo dial.Mentre MARCA avanzava, Sia il difensore andaluso che ilhanno tutti i termini concordati con ilper il prestito del giocatore fino al termine della stagione. Ma tutto questo con una sola condizione per attivare definitivamente l’operazione:di un nuovo difensore nella squadra partenopea. E quello che sembrava praticamente fatto, comedel veterano difensore della Juve,, nella squadra allenata da Antonio Conte,presagire un’operazione fallita visto che il calciatore avrebbe scelto di tornare nel suo Paese per giocare nel Flamengo.