Iodonna.it - Il neopresidente era in chiesa a Washington e ha dovuto ascoltare un sermone molto duro nei suoi confronti da parte della reverenda Mariann Budde

Unsorprendente, pronunciato in un momento solenne, ha segnato il secondo giorno di presidenza di Donald Trump. Alla cerimonia inaugurale nella National Cathedral di, la vescova episcopaleEdgarha sfidato ilcon un messaggio accorato: misericordia per le comunità LGBTQ+ e per i migranti. Parole cariche di empatia e fermezza, che hanno lasciato il segno in una platea abituata a omaggi e lodi per il nuovo inquilinoCasa Bianca. Così, Trump si è trovato di fronte a un’insolita critica pubblica, in un luogo inaspettato. E non ha fatto nulla per nascondere il suo disappunto. Inauguration Day 2025: tutti i look guarda le foto L’appellovescova a Donald Trump«Vi chiedo di avere pietà delle persone nel nostro Paese che ora sono spaventate», ha dichiaratodal pulpito, rivolgendo il suo sguardo al presidente seduto in prima fila.