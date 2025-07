F1 i precedenti della Ferrari in Gran Bretagna La Rossa non ha rivali nella tana del lupo inglese!

Da allora, la Ferrari ha scritto pagine indimenticabili in Silverstone, dimostrando di essere la vera regina della tana del lupo inglese. Con una storia fatta di successi e sfide epiche, il Gran Premio di Gran Bretagna resta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di Formula 1, e quest’anno promette ancora emozioni forti. Questa tradizione di eccellenza e vittoria si prepara a ripetersi, continuando a scrivere la storia della Rossa nel cuore di Silverstone.

Domenica 6 luglio si disputerà la 76ma edizione del Gran Premio di Gran Bretagna di F1. Parliamo di un'istituzione per il Circus, essendo una delle due gare sempre presenti nel calendario iridato. L'appuntamento è altresì storico per la Ferrari. Proprio in terra britannica, proprio a Silverstone – dove si correrà nel weekend – la Scuderia di Maranello ottenne la sua prima vittoria. Correva il 14 luglio del 1951 e José Froilà n Gonzalez fu in grado di battere le Alfa Romeo, fino a quel momento dominatrici assolute della categoria. Si correva di sabato e, in quella giornata estiva di 74 anni fa, il Cavallino Rampante batté il Biscione grazie ai consumi più ridotti (le Ferrari dovettero effettuare un unico rifornimento, contro i due delle rivali).