Carlos Alcaraz esalta Fognini | Ha un talento immenso è stata una delle sue migliori versioni

Carlos Alcaraz ha cominciato la sua avventura a Wimbledon 2025 con un primo turno molto più complicato del previsto, battendo un commovente Fabio Fognini in cinque set dopo una battaglia di quattro ore e mezza. Il campione in carica si è imposto con il punteggio di 7-5 6-7 7-5 2-6 6-1, commettendo qualche errore di troppo ma dovendo fare i conti con una prestazione superlativa del 38enne azzurro (probabilmente all’ultimo match della carriera). “Sapevo fin dall’inizio che sarebbe stata dura. Fognini ha un talento immenso, credo che oggi abbia mostrato una delle sue migliori versioni. Ho un grande rispetto per Fabio e per tutto quello che ha fatto durante la sua carriera: ho sempre adorato vederlo giocare e sono contento di aver condiviso il campo con lui “, ha dichiarato lo spagnolo in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Oasport.it