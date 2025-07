Ombelico a bottoncino o sporgente? Tutti i tipi di ombelico nei neonati e cosa sapere

Scopri tutto sui diversi tipi di ombelico nei neonati: a bottoncino, sporgente o altri varianti. Dopo la caduta del moncone ombelicale, la cicatrice che rimane può assumere forme differenti, ognuna con le sue peculiarità e significati. Conoscere queste variazioni ti aiuta a capire meglio lo sviluppo del tuo bambino e a riconoscere eventuali segnali importanti. Ma cosa c’è dietro queste differenze? Vediamolo insieme.

Dopo la caduta del moncone ombelicale, la parte residua del cordone ombelicale che cade spontaneamente dopo 1-2 settimane dalla nascita, compare la cosiddetta “cicatrice ombelicale”, ovvero l’ombelico. Come l’esperienza insegna non tutti gli ombelichi sono uguali, tanto che si parla di ombelico a bottoncino o sporgente per indicare le diverse forme che la cicatrice può assumere. Ma perché ci sono differenze? Cosa indicano? C’è qualche segnale d’allarme da monitorare? Facciamo chiarezza. Perché gli ombelichi non sono tutti uguali?. La forma che l’ombelico assume dipende sostanzialmente dal processo di cicatrizzazione tissutale che si avvia dopo il clampaggio del cordone ombelicale. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it