Fognini lascia Wimbledon ma che prestazione contro Alcaraz

coraggio e la determinazione di Alcaraz, che ha prevalso con un finale emozionante. Nonostante la sconfitta, Fognini dimostra ancora una volta il suo talento e il suo spirito indomabile, lasciando Wimbledon con l'orgoglio di aver dato battaglia a uno dei migliori del circuito. Un match che resterĂ negli occhi degli appassionati di tennis come esempio di passione e tenacia.

Fabio Fognini non ce l'ha fatta contro il numero due del mondo. Eppure l'italiano può essere soddisfatto della partita contro Carlos Alcaraz. Anche se purtroppo la sua avventura a Wimbledon finisce qui. Fognini ha retto per 4 set: dopo aver perso il primo 5-7, si è imposto nel secondo 7-6. Dopo essere tornato in svantaggio (5-7), il tennista italiano ha piazzato un gran bel set, vincendolo 6-2. Al quinto e decisivo set, però è venuto fuori il campione spagnolo e quel punto c'è stato poco da fare: netto 6-1. Fognini è fuori dal prestigioso torneo inglese, ma contro Alcaraz era davvero necessaria una super-impresa.

