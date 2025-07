All’ufficio della Cassazione si raccomanda di scrivere pareri asettici e misurati

Nell’ambiente giuridico, la chiarezza e l’imparzialità sono essenziali per garantire decisioni equilibrate e affidabili. Dopo vent’anni come addetto al Massimario, ho imparato che i pareri, come quello sul caso Albania, devono rimanere strumenti di analisi neutri, privi di influenze soggettive. Solo così si preserva l’autorevolezza e l’indipendenza della giurisprudenza, fondamentali in un sistema di diritto che si basa sulla trasparenza e sulla rigorosa interpretazione delle norme.

Sono stato addetto al Massimario per vent'anni. Le relazioni come quella sul caso Albania non hanno valore vincolante ed esprimono solo il pensiero di chi le redige.

