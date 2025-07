La freccia mancina della Sampierana è Davide Bolognesi | Sono giovane e non metto limiti

La freccia mancina della Sampierana, Davide Bolognesi, è il talento giovane e senza limiti che sta facendo sognare i tifosi. Cresciuto nel settore giovanile del Cesena e con un’esperienza significativa alla Sammaurese, Bolognesi si distingue per la sua energia e determinazione. Con solo 21 anni, è pronto a scrivere nuove pagine di successo. La sua forza? La passione e il desiderio di arrivare sempre più in alto, perché il meglio deve ancora venire.

La Sampierana ha ingaggiato il difensore laterale Davide Bolognesi, classe 2002, nelle ultime quattro stagioni alla Sammaurese in quarta serie. Cresciuto nel settore giovanile del Cesena con una parentesi al Bologna Under 17, è arrivato fino alla Primavera per poi diventare protagonista in serie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it