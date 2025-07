Rally di Roma Capitale 2025 | dove vederlo e tutte le novità dell’evento

Il Rally di Roma Capitale 2025 promette emozioni indimenticabili e grande spettacolo. Grazie alla copertura ufficiale del FIA ERC, potrai seguirlo ovunque, in streaming su WRC+ e Rally.TV, oppure sui canali sportivi nazionali come Rai Sport e ACI Sport TV. Non perdere l’occasione di vivere le tappe più adrenaliche di questo evento imperdibile, che unisce passione, velocità e tecnologia. Restate sintonizzati per tutte le novità e aggiornamenti!

Il Rally sarà trasmesso in diretta streaming e in TV, con copertura a cura del promotore ufficiale del FIA ERC. Le principali modalità per seguire l’evento saranno: WRC+ Rally.TV: piattaforma ufficiale del campionato europeo con dirette delle prove speciali, highlights, interviste e contenuti esclusivi.. Canali sportivi nazionali: negli anni passati, Rai Sport e ACI Sport TV hanno trasmesso servizi dedicati; è attesa una conferma anche per il 2025.. Social ufficiali del Rally di Roma Capitale: aggiornamenti in tempo reale, clip video e foto dai tracciati.. Presenza dal vivo: come sempre, il pubblico potrà assistere gratuitamente a molte delle prove speciali lungo il percorso. 🔗 Leggi su Funweek.it

Il Rally di Roma Capitale 2025 parte con un record di 103 iscritti da 26 nazioni, portando in Italia l'European Rally Championship insieme al Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Tra sport, iniziative ambientali e sicurezza stradale, l'evento prom

Annullata la presentazione del Rally di Roma Capitale in ricordo di Matteo Doretto

