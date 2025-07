L' anomalia tutta italiana del governo dei giudici

L’anomalia tutta italiana del governo dei giudici rappresenta una sfida intricata e ancora irrisolta. Dal 1992, anno di Mani Pulite, il rapporto tra politica e giustizia si è evoluto in un cortocircuito difficile da sanare, con magistrature e poteri non sottoposti al controllo democratico che spesso si muovono in autonomia. Ma quando si concretizza davvero il governo dei giudici? Scopriamolo insieme, analizzando questa complessa dinamica che influenza profondamente il nostro sistema.

Quando si materializza il governo dei giudici? Il caso dell’Italia è esemplare perché dal 1992 - anno d’apertura dell’inchiesta Mani Pulite - il cortocircuito tra politica e giustizia non è mai stato riparato. Fin dall’inizio della legislatura era chiaro che le alte (e basse) magistrature, il mandarinato dell’amministrazione dello Stato, i poteri irresponsabili non sottoposti alla sanzione del voto popolare, si sarebbero mossi contro una maggioranza “anomala” rispetto al passato, un governo nato da una chiara vittoria nel voto del 2022, un ritorno al limpido funzionamento della democrazia dopo oltre 12 annidi esecutivi tecnici e papocchi di Palazzo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'anomalia tutta italiana del governo dei giudici

In questa notizia si parla di: governo - giudici - anomalia - tutta

La nuova sfida dei giudici al governo: coppia gay adotta figlio nato da una madre surrogata - Il tribunale di Pesaro apre una controversa parentesi, autorizzando una coppia gay ad adottare un bambino nato all’estero tramite maternità surrogata.

Il destino dello ius soli negli Stati Uniti è ancora saldo ma oggi il presidente Donald Trump può cantare vittoria: la Corte Suprema americana ha limitato il potere dei giudici dei tribunali inferiori di sospendere le sue decisioni in materia di cittadinanza. Nel primo Vai su Facebook

L'anomalia tutta italiana del governo dei giudici | .it; Lo stupore del Ministro della giustizia turco a colloquio con il Ministro Nordio. Le nostre domande senza risposte; Ex Ilva, scontro governo-giudici: per Urso «la magistratura ha detto il falso».

Giudici intoccabili, anomalia tutta italiana - il Giornale - Hanno strappato al Governo e al Parlamento leggi eccezionali e anticostituzionali, ... Da ilgiornale.it

Il governo bacchetta i giudici: "Tutto regolare" - Il Resto del Carlino - Il governo bacchetta i giudici: "Tutto regolare" Il Congresso di Stato sottolinea la legittimità delle decisioni prese sul riordino del Palazzo di giustizia. Secondo ilrestodelcarlino.it