Ieri in Campania | il sindaco che invita a ‘succhiare’ e la terra trema nel napoletano

Una giornata intensa in Campania, tra polemiche e scosse di terremoto. Ieri, il sindaco ha suscitato scalpore invitando a “succhiare” in un contesto che ha scatenato reazioni virali, mentre nel Napoletano la terra ha tremato, ricordandoci la fragilità del nostro territorio. Ecco le notizie principali di ieri, un mix di eventi che dimostrano quanto questa regione sia sempre al centro di avvenimenti sorprendenti e spesso drammatici.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 30 giugno 2025 Avellino – Antonio Stanzione, aveva appena 40 anni quando verso il tramento in un’afosa domenica pomeriggio ha trovato il tragico appunamento con la morte. Erano circa le 20:00 quando l’uomo a bordo della sua moto KTM si è scontrato con una Suzuki Vitara, perdendo la vita praticamente sul colpo. (LEGGI QUI) Benevento – Continua il tam tam verso le elezioni regionali in Campania, anche nel Sannio il centrodestra affina le sue strategie e definisce gli ultimi tasselli in vista della corsa verso Palazzo Santa Lucia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it