Beni dello Stato in concessione per uso temporaneo | c' è il bando per l' ex caserma Magrone e ospedale Bonomo

Da Bari, si apre una nuova frontiera di opportunità: l'Agenzia del Demanio ha lanciato il primo bando per la concessione in uso temporaneo di beni dello Stato, tra cui l’ex caserma Magrone e l’ex ospedale Bonomo. Un’occasione imperdibile per privati e enti del terzo settore di riqualificare e valorizzare spazi storici e strategici, contribuendo allo sviluppo sociale ed economico del territorio. Scopri tutti i dettagli e partecipa anche tu!

Parte da Bari l’operazione di concessione di immobili dello Stato in uso temporaneo rivolta ai privati e agli enti del terzo settore. L’Agenzia del Demanio ha pubblicato oggi il primo avviso pubblico che riguarda porzioni dell’ex caserma Magrone e dell’ex ospedale Bonomo, edifici e spazi esterni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

On line il bando per l'uso temporaneo di porzioni di due immobili statali a #Bari: ex caserma Magrone ex ospedale Bonomo. Scadenza: 15 settembre p.v

Caserma Piave, firmata la concessione all'Università dell'ultimo lotto: il mega campus Piave Futura prende forma. Sarà pronto nel 2028 - MSN - È stato infatti sottoscritto dall'Agenzia del Demanio l'atto di concessione per 19 anni di una parte dell'ex caserma al Bo. Si legge su msn.com