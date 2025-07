Solaria super ai Nazionali

energia. Un risultato che testimonia il talento e la dedizione di tutta la squadra, portando Pesaro al centro dell’attenzione nazionale e confermando il valore di Solaria Super AI nazionali. La passione per lo sport e l'impegno continuo hanno scritto una pagina indimenticabile nella storia della ginnastica italiana.

Una straordinaria giornata di sport per l’ Asdf Solaria 90 Pesaro, che ha brillato alla gara nazionale Silver della Federazione Ginnastica italiana svoltasi a Rimini conquistando titoli italiani, medaglie e finali di prestigio. Sara Volponi, categoria Senior 3, ha firmato una prestazione da incorniciare, diventando campionessa italiana al Cerchio e campionessa italiana al Nastro, con esercizi che hanno incantato per precisione, eleganza e tecnica. Nella categoria Junior 1, ha brillato Greta Grottaroli, che ha conquistato il titolo di campionessa italiana al Cerchio e il terzo posto alle Clavette. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Solaria super ai Nazionali

In questa notizia si parla di: solaria - italiana - super - nazionali

: .! A Rieti nei 400hs Diego Mancini segna un super 50.49 che vale il nuovo record italiano allievi migliorandolo di quasi un secondo: è il terzo U18 europeo di sempre Ph. Fama/FIDAL #atleticaitaliana #Allievi2025 Vai su Facebook

Solaria super ai Nazionali.

Solaria vince due titoli nazionali Grottaroli e Azzarito campionesse - Il Resto del Carlino - Si è svolto a Rimini dal 4 all’8 Dicembre il Campionato Nazionale Silver di Ginnastica Ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Solaria, replicato dalla Spagna all’Italia il modello di successo per il solare - Come spiega Stefano Bisceglia, Solaria ritiene che l’Italia abbia un potenziale di crescita senza precedenti nel fotovoltaico, e che supererà l’obiettivo di 50 GW fissato per il 2030. roma.repubblica.it scrive