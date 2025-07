Disposta la nomina dell' amministratore di sostegno per l’uomo in stato di abbandono segnalato dal Sindaco Capraro

La Procura della Repubblica ha disposto la nomina dell’amministratore di sostegno per l’uomo in stato di abbandono segnalato dal Sindaco Capraro di Villa Santa Lucia. Questa decisione rappresenta un passo fondamentale per tutelare i diritti e il benessere della persona coinvolta, garantendo un intervento tempestivo e adeguato. La tutela dei soggetti più vulnerabili è un impegno che richiede azioni concrete e attenzione continua, affinché nessuno resti indietro.

La Procura della Repubblica, accogliendo le istanze presentate dal Sindaco di Villa Santa Lucia (Frosinone), Orazio Capraro, e sulla base di un’articolata informativa trasmessa dai Carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germano e dei Servizi Sociali del Comune di Villa Santa Lucia, ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: sindaco - capraro - disposta - nomina

Vive solo in mezzo alla strada, interviene il sindaco Capraro e chiede senso di responsabilità - In un'epoca in cui la solidarietà diventa un imperativo sociale, il sindaco Orazio Capraro non resta a guardare.

Disposta la nomina dell'amministratore di sostegno per l’uomo in stato di abbandono segnalato dal Sindaco Capraro; Unione dei Comuni, cambio al vertice: Coluccia subentra a Musarò.

"Sindaco, una nomina inopportuna" - Il Resto del Carlino - L’ha nominata il sindaco come è sua facoltà attraverso una nomina fiduciaria prevista per legge per i collaboratori del suo staff, di cui fanno parte anche Matteo Raggi, ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Sindaco arrestato: prefetto nomina un commissario a Poggiomarino - Sindaco arrestato: prefetto nomina un commissario a Poggiomarino Sospesi sia il primo cittadino che il vicesindaco NAPOLI , 21 ottobre 2024, 21:12 ... Scrive ansa.it