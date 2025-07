Nuova colata di fango e sassi alta 4 metri da Croda Marcora | chiusa la statale 51 a San Vito di Cadore

Un'imponente colata di fango e sassi alta 4 metri ha travolto la statale 51 a San Vito di Cadore, bloccando il collegamento tra la pianura e Cortina d'Ampezzo. Una massa detritica lunga 100 metri si è staccata dalla Croda Marcora, creando un quadro di devastazione e preoccupazione. La situazione resta critica, mentre le operazioni di messa in sicurezza sono in corso. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti e come si sta affrontando questa emergenza.

Una nube di polvere bianca ha avvolto nel pomeriggio di sabato 28 giugno il paese di San Vito di Cadore, in provincia di Belluno, a causa di una colata di detriti rocciosi staccatasi dal versante della Croda Marcora, sulle Dolomiti. Il vento ha poi trasportato il p Vai su Facebook

Croda Marcora, telecamere puntate e un piano d'azione per tutte le frane nella Valle del Boite. Caduti 20mila metri cubi di roccia - La Croda Marcora continua a “muoversi” e anche ieri (lunedì 30 giugno) – proprio mentre a Belluno era in ... Segnala ilgazzettino.it