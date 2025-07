Inter ecco Bonny | Sono contentissimo

L'attaccante è pronto per iniziare la nuova avventura con la maglia nerazzurra: guarda il video del suo arrivo a Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, ecco Bonny: "Sono contentissimo"

In questa notizia si parla di: inter - ecco - bonny - sono

Luis Henrique Inter, Pedullà convinto: «Ha già sposato il progetto! Ecco cosa serve per prenderlo» - Luis Henrique è il grande obiettivo estivo dell'Inter, con i dirigenti convinti della sua adesione al progetto.

L'Inter accoglie Bonny, ecco lo sbarco a Milano. Le prime parole: "Sono molto contento" Vai su X

? #Inter - Nella serata dell’eliminazione dei nerazzurri dal Mondiale per Club, ecco lo sbarco a Milano di Ange-Yoan #Bonny: domani mattina visite mediche per l’attaccante francese, che firmerà un contratto fino al 2030. Al #Parma 25 milioni @giokermus Vai su Facebook

Inter, ecco Bonny: Sono contentissimo; Inter, ecco Bonny. Marotta: Siamo ai dettagli. Leoni? Ci piace molto; Inter, ecco Bonny: l’attaccante è arrivato a Milano.

Inter, ecco Bonny. Marotta: "Siamo ai dettagli. Leoni? Ci piace molto" - Tutto fatto per il nuovo rinforzo in attacco dei nerazzurri, ma non è l'unico giocatore del Parma che piace al club: le parole del presidente ... Segnala msn.com

L'Inter ha pagato Bonny più di... Adriano: la top 10 delle cessioni del Parma - Chivu lo ha voluto in nerazzurro dopo averlo allenato a Parma nella seconda parte della scorsa stagione. Da gazzetta.it