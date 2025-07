Caldo Firenze e la Toscana da bollino rosso almeno per altri due giorni

L'ondata di calore che attanaglia Firenze e la Toscana non dà tregua, con temperature percepite che sfiorano i 40 gradi. La situazione critica, classificata come codice rosso, persisterà almeno fino a domani, mettendo a dura prova abitanti e servizi. È fondamentale adottare tutte le precauzioni per affrontare questa ondata di caldo record. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili per proteggervi durante le giornate più torride.

FIRENZE – Una temperatura percepita che si avvicina pericolosamente ai 40 gradi. È ancora codice rosso per il caldo in Toscana, in particolare a Firenze, come da bollettino elaborato, per tutta Italia, dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio. Una situazione critica che proseguirà almeno fino a domani (2 luglio). Ieri la temperatura percepita era di 38 gradi, oggi è domani sarà di 37 gradi. Il record di giornata è stato raggiunto alla stazione di rilevamento Firenze Orto botanico con 37,6 gradi registrati alle 15,15. Alle 9,55 di ieri alla stazione meteo Firenze Università venivano già registrati 33,3 gradi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

