promozione la sinalunghese cambia pelle corsetti e ferrante se ne vanno

Dopo una raffica di conferme e nuovi arrivi per la prossima stagione la Sinalunghese si congeda da alcuni giocatori che non vestiranno la maglia rossoblù nel campionato di Promozione girone C che inizierà a settembre. Dopo cinque anni saluta Sinalunga Lorenzo Corsetti difensore centrale di grande prestanza fisica e abilità nel gioco aereo (celebre il suo gol nella storica vittoria sul Siena del febbraio del 2021 in serie D) così come l’altro difensore centrale Davide Ferrante che per due anni è stato leader del reparto arretrato. Corsetti tornerà da avversario nelle fila del Montagnano, anch’esso militante in Promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net