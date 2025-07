Trattore si ribalta conducente resta intrappolato | tratto in salvo dai vigili del fuoco

Un incidente drammatico scuote Putignano: un trattore si ribalta, intrappolando l'agricoltore e mettendo a repentaglio la sua vita. La prontezza dei vigili del fuoco, intervenuti con strumenti specializzati, ha permesso di liberarlo in extremis. Un episodio che sottolinea quanto sia fondamentale la sicurezza in campagna e l'importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza. La vicenda si conclude con un lieto fine, grazie alla professionalità degli eroi sul campo.

Il trattore si piega su un lato perdendo una ruota, e l'agricoltore alla guida resta parzialmente schiacciato dal pesante mezzo agricolo. E' accaduto nella tarda mattinata di oggi, 30 giugno, a Putignano.¬† Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, muniti di divaricatori e speciali. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Si ribalta col trattore nella vigna e resta schiacciato: 50enne in gravi condizioni portato con l'elisoccorso al Maggiore - Un drammatico incidente agricolo ha segnato la giornata di venerdì nel Piacentino: un uomo di 50 anni si è ribaltato con il trattore nella sua vigna, riportando gravi ferite.

Putignano, trattore perde una ruota e conducente resta incastrato sotto il mezzo: salvato dai vigili del fuoco

Si ribaltano con il trattore su un pendio scosceso nelle campagne di Norcia. Sul posto, alle ore 9.30 di martedì 3 giugno, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. A bordo del mezzo agricolo si trovavano due persone, sbalzate fuori dal veicolo in seguito a Vai su Facebook

Putignano, resta incastrato sotto il trattore ribaltato: 70enne salvato dai Vigili del Fuoco - Incidente questa mattina a Putignano dove un trattore, per cause da accertare, si è ribaltato in un tratto di via Sammichele.

Putignano, trattore perde una ruota e conducente resta incastrato sotto il mezzo: salvato dai vigili del fuoco - Intervento dei vigili del fuoco a Putignano oggi, 30 giugno, intorno alle 13: un trattore, per cause da accertare, si è piegato su un lato perdendo una ruota e schiacciando parzialmente il conducente.