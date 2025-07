Dal 3 luglio al cinema Di là dal fiume e tra gli alberi con Matilda De Angelis e Liev Schreiber 

Dal 3 luglio, preparatevi a immergervi in un viaggio emozionante tra il fiume e gli alberi con "Di là dal fiume e tra gli alberi". Un film intenso, diretto da Paula Ortiz, che vede protagonisti Liev Schreiber e Matilda De Angelis. Un'ambientazione suggestiva e un cast stellare vi accompagneranno in questa avventura cinematografica da non perdere. Non resta che scoprire cosa si nasconde oltre le acque e tra le foglie.

DI LA’ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI Con Liev Schreiber e Matilda De Angelis IN SALA DAL 3 LUGLIO CON PFA FILMS IN COLLABORAZIONE CON L’ALTRO FILM Esce in sala il 3 luglio 2025, distribuito da Pfa Films in collaborazione con L’Altro film, DI LA’ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI diretto da Paula Ortiz ( La sposa, Chrisalis ) con un cast d’eccezione composto da Liev Schreiber ( The Manchurian candidate, X-Men Le origini, Spotlight), Matilda De Angelis ( Veloce come il vento, The Undoing, Fuori), Josh Hutcherson ( Polar Express, I ragazzi stanno bene, Escobar: Paradiso perduto), Laura Morante ( Nonostante, La stanza del figlio, Ricordati di me, L’amore è eterno finché dura, Ciliegine), Danny Huston ( The Congress, Big Eyes, American Horror Story), Massimo Popolizio ( Eravamo Bambini, Sono tornato, I predatori ), Maurizio Lombardi ( Romeo è Giuletta, Amusia, The Nest – Il Nido, Citadel: Diana, M – Il figlio del secolo ) e Sabrina Impacciatore ( L’ultimo bacio, Amiche da morire, 7 donne e un mistero ). 🔗 Leggi su Romadailynews.it