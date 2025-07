Monza, la firma slitta. Ultimi dettagli alla meta per il cambio di proprietà. È già rebus allenatore.

Il cuore di Monza batte forte tra attese e incertezza: la firma del trasferimento di proprietà tra Fininvest e la cordata americana Beckett Layne Ventures, guidata da Brandon Berger, si fa desiderare. Le trattative procedono con riserbo assoluto, lasciando i tifosi in trepidante attesa di una svolta che potrebbe arrivare da un momento all’altro. La suspense è alle stelle: l’attesa sta per finire, e ogni dettaglio potrebbe essere svelato a breve.

Il tanto atteso signing tra Fininvest e la cordata americana Beckett Layne Ventures guidata da Brandon Berger slitta ancora. Nemmeno ieri, infatti, sono arrivate ufficialità sul cambio di proprietà in casa Monza. L’affare ovviamente rimane in piedi e ogni giorno, compresa la giornata odierna, ormai potrebbe essere quello buono. Le parti portano avanti il riserbo più assoluto ed è evidente che prima di uscire allo scoperto ogni dettaglio, di una trattativa da circa 30 milioni, deve essere perfezionato. Rimanendo in tema all’eventuale passaggio di proprietà tengono banco anche le voci di un clamoroso cambio di allenatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net