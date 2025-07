Borgosesia investe 4,5 milioni in 2 strutture ricettive toscane

Borgosesia punta con decisione al futuro del settore turistico toscano, investendo 45 milioni di euro in due prestigiose strutture ricettive. Questo ambizioso progetto, finalizzato all’acquisto di crediti garantiti da ipoteche su Borgo Il Melone e Residenc e San Rossore, promette di rivoluzionare l’accoglienza nella regione. Con un forte impegno verso lo sviluppo e la collaborazione con le famiglie proprietarie, la missione è chiara: valorizzare e potenziare l’ospitalità toscana entro l’anno.

Arezzo,1 luglio 2025 – B orgosesia ha finalizzato un investimento complessivo pari a 4,45 milioni di euro per l'acquisto di crediti, del valore nominale di 11 milioni di eur o circa, garantiti da ipoteche iscritte su due strutture ricettive toscane: Borgo Il Melone a Cortona (Arezzo) eResidenc e San Rossore a Pisa. All'acquisto dei crediti è seguito un accordo con le famiglie proprietarie dei due asset propedeutico a facilitare, entro l'anno, il rilievo degli stessi e ciò anche unitamente ad altri investitori. In un contesto economico caratterizzato da forti incertezze, ilgruppo  Borgosesia ritiene quindi di proseguire nel semestre, anche grazie alla collaborazione avviata con Herman - PnGroup, nel programma di revamping di piccole e medie strutture ricettive impegnate in piani di rilancio o di rafforzamento finanziario, scegliendo ancora una volta di «investire sul territorio toscano», spiega una nota. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borgosesia investe 4,5 milioni in 2 strutture ricettive toscane

In questa notizia si parla di: milioni - strutture - ricettive - toscane

Turismo, nuovo bando della Lombardia da 15 milioni per strutture alberghiere e all’aria aperta - La Lombardia annuncia un nuovo bando da 15 milioni di euro per sostenere le strutture ricettive, sia alberghiere che all’aria aperta.

Come evidenzia un’indagine di Assoturismo Confesercenti, per la stagione che va da giugno a settembre nelle strutture ricettive della Penisola sono attese 211,2 milioni di presenze, oltre la metà delle quali dall’estero. Se confermato, il dato segnerebbe un in Vai su Facebook

Borgosesia investe 4,5 milioni in 2 strutture ricettive toscane; Turismo, “Toscana accessibile a tutti”. In arrivo nuovo bando da quasi 3 milioni; Campeggi e villaggi turistici, nel 2024 in Toscana 10 milioni di presenze.

Una banca dati per tutte le strutture ricettive della Toscana: già censite 53mila attività - intoscana - Una banca dati in grado di censire numeri e caratteristiche di tutte le strutture ricettive presenti in Toscana a qualunque tipologia appartengano. Lo riporta intoscana.it

La Toscana fa il pieno di turisti I visitatori sfiorano i 15 milioni - MSN - Più di 14,7 milioni di visitatori negli hotel, pensioni e altre strutture ricettive alberghiere della regione. Si legge su msn.com