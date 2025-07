Bonus mamme lavoratrici 2025 chi otterrà fino a 480 euro e quando

A dicembre 2025, le mamme lavoratrici con due o più figli, o con contratti non a tempo indeterminato, potranno ricevere fino a 480 euro attraverso un bonus mensile di 40 euro. Questa misura, voluta dal governo Meloni, rappresenta una nuova opportunità di sostegno economico per le mamme che combinano famiglia e lavoro. Scopri come ottenere questa agevolazione e cosa cambia rispetto al passato. Continua a leggere

A dicembre 2025 l'Inps erogherà un bonus da 40 euro al mese per ogni mese lavorato - quindi fino a 480 euro - per le mamme lavoratrici con due figli, e anche a quelle con più di due figli se non hanno un contratto a tempo indeterminato. È la misura con cui il governo Meloni ha deciso di sostituire il bonus mamme lavoratrici precedente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

