motociclismo mantovani trionfa nel circuito di assen

dominato il circuito di Assen, regalando un weekend da incorniciare al motociclismo italiano. Con una guida impeccabile e una determinazione senza pari, Andrea Mantovani ha dimostrato di essere un vero talento sulla Ducati MotoE del Klint Forward Racing Team. Dopo aver conquistato la vittoria in gara 1 e il secondo posto in gara 2, il giovane pilota ha scritto un altro capitolo prestigioso nella sua carriera, confermando il suo status di promessa da seguire con attenzione.

Un week end da incorniciare quello del Gran Premio di Assen in Olanda, “l’universitĂ della moto”, dove Andrea Mantovani in sella alla Ducati MotoE del Klint Forward Racing Team ha mostrato tutto il suo potenziale conquistando la vittoria in gara 1 e un secondo posto in gara 2. Partito dalla seconda casella in gara 1, Mantovani si è messo all’inseguimento del primo concorrente marcandolo a pochi cm dalla ruota posteriore. Il duo di testa ha creato dopo poco un gap di 1,4 secondi dagli inseguitori; al primo settore dell’ultimo passaggio dei 7 previsti, proprio quando Andrea avrebbe sferrato il sorpasso per la vittoria, ha visto scivolare davanti a se il concorrente di testa (in regime di bandiera gialla), vincendo sotto la bandiera a scacchi una gara meravigliosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net