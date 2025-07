La Puglia approva la legge sul Terzo Settore | via libera del Consiglio regionale

La Puglia compie un passo avanti nel supporto alla società civile: il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la legge sul Terzo Settore, un pilastro fondamentale per rafforzare le attività di enti e organizzazioni che operano per il bene comune. Questa riforma, come evidenziato nella nota ufficiale, "ha codificato un vero e proprio spirito di inclusione e partecipazione attiva". Un segnale forte di impegno verso un futuro più solidale e sostenibile per tutti.

Il Consiglio regionale ha approvato oggi all'unanimità, con 28 voti favorevoli, il disegno di legge contenente le disposizioni in materia di promozione dell'attività degli enti di Terzo settore. La riforma del Terzo settore, spiega una nota del Consiglio regionale, "ha codificato un vero e proprio spirito di inclusione e partecipazione attiva".

