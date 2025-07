Il torrente è straripato interrotta la strada | 5 persone bloccate per tutta la notte

Un violento temporale ha scatenato il caos in Valcamonica, causando l’esondazione del torrente 232 e l’interruzione della strada, lasciando cinque persone bloccate tutta la notte. Sono stati oltre dieci gli interventi dei Vigili del Fuoco in poche ore, tra allagamenti, frane e smottamenti, che hanno messo a dura prova la comunità tra Ponte di Legno e Temù. La situazione rimane critica, ma le forze dell’ordine sono al lavoro per ripristinare la normalità.

Sono almeno una decina gli interventi effettuati in poche ore dai Vigili del Fuoco a seguito del violento temporale che si è scatenato nella serata di lunedì in Valcamonica, in particolare tra i Comuni di Ponte di Legno e Temù. Case e cantine allagate, frane e smottamenti: più di tutto si segnala.

