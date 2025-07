Afd, raddoppiata l’indennità per Chrupalla e Weidel.

In un contesto politico sempre più controverso, emergono dettagli sorprendenti sugli introiti dei leader di Alternative für Deutschland. Alice Weidel e Tino Chrupalla percepiranno ben 24 mila euro al mese, tra indennità e benefit. Una cifra che solleva domande sull'equilibrio tra rappresentanza e privilegio. La decisione, presa dagli organi competenti, ha scatenato un acceso dibattito pubblico e mediatico, riflettendo le tensioni tra trasparenza e interessi personali nel panorama politico europeo.

Alice Weidel e Tino Chrupalla, i due leader di Alternative für Deutschland, riceveranno un’ indennità aggiuntiva di 12 mila euro oltre allo stipendio da parlamentari di 12 mila a cui vanno sommati alcuni benefit tra cui le spese per l’affitto dell’ufficio elettorale (5.300 euro) e per costi di gestione, corse in taxi, eventuali pernottamenti in albergo e a Berlino. A conti fatti ogni mese i due si porteranno a casa 24 mila euro. Lo ha deciso il gruppo parlamentare del partito di estrema destra che ha raddoppiato la precedente indennità di 6 mila euro. La ‘gratifica’ riguarda anche i 12 membri del comitato esecutivo dell’AfD che però incassano cifre inferiori. 🔗 Leggi su Lettera43.it