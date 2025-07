La musicista Giuseppina Torre | Denigrata calunniata picchiata dal mio ex marito Come mi sono salvata

Giuseppina Torre, musicista e autrice di “Un piano per rinascere”, racconta la sua incredibile lotta contro la violenza e la tossicità in una storia di dolore, coraggio e rinascita. La sua esperienza, spesso nascosta dietro le quinte della vita, si trasforma in un messaggio di speranza e resilienza. Una testimonianza che ci invita a riscoprire la forza interiore per superare le avversità più oscure e risplendere di nuova luce.

Giuseppina Torre, tu sei una musicista, una concertista, ma sei anche autrice di un libro, “Un piano per rinascere. La mia storia dal vivo” che racconta la tua storia. Una storia, mi verrebbe quasi da dire di “normale” tossicità, visto che purtroppo le relazioni tossiche sono estremamente diffuse. Ma in realtà è la tua è una storia straordinaria di liberazione e di rinascita. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - La musicista Giuseppina Torre: "Denigrata, calunniata, picchiata dal mio ex marito. Come mi sono salvata"

