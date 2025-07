Islanda-Finlandia femminile | dove vederla orario e probabili formazioni

Appassionati di calcio femminile, preparatevi a vivere un'emozionante sfida tra Islanda e Finlandia, due nazionali emergenti e ricche di talento. All'Arena Thun di Thun, in Svizzera, si disputerà una partita che promette spettacolo e sorprese, nel contesto della fase a gironi degli Europei femminili 2025. Scopri orario, probabili formazioni e dove seguire questa emozionante sfida che potrebbe segnare un passo importante per le aspiranti protagoniste del torneo.

All’Arena Thun va in scena la sfida tra Islanda-Finlandia femminile: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match All’Arena Thun di Thun, in Svizzera, andrà in scena una delle sfide più interessanti della prima giornata della fase a gironi degli Europei femminili 2025: Islanda-Finlandia femminile. Le due nazionali nordiche, da sempre protagoniste . 🔗 Leggi su Calcionews24.com