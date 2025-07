Il futuro della fertilità è già qui | tutto sul Bio-Concepimento

Il futuro della fertilità sta evolvendo rapidamente grazie al bio concepimento, una frontiera che offre nuove speranze alle coppie desiderose di avere figli. La consapevolezza dei diritti umani fondamentali, come il diritto di scegliere quando e quante nascite desiderano, si fonde con innovazioni scientifiche sempre più avanzate. In Italia, la ricerca in questo campo sta aprendo scenari promettenti, permettendo a molte persone di realizzare il sogno di diventare genitori.

"Gli individui e le coppie hanno il diritto di decidere il numero, il momento e l'intervallo delle nascite dei propri figli. L'infertilità può impedire la realizzazione di questi diritti umani fondamentali." Con queste parole l' Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) parla dell'infertilità, una condizione che a livello globale interessa circa il 10-12% delle coppie e solo in Italia, secondo i dati dell' Istituto Superiore di Sanità (ISS), il 15%. Le soluzioni oggi disponibili vanno dall'attenzione alla qualità e allo stile di vita, al miglioramento della forma fisica e dell'alimentazione fino all'intervento medico con il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA).

