Io canto per te 17 giovani talenti della musica lanciati da Gerry Scotti si esibiscono in piazza

Spettacolo indimenticabile di musica, passione e talento puro. Questi diciassette giovani cantanti, cresciuti sotto l’ala di Gerry Scotti, prenderanno d’assalto la piazza con voci che emozionano e cuori che si aprono. Preparati a lasciarti coinvolgere da performance emozionanti e sorrisi contagiosi: un’occasione unica per vivere la magia del canto dal vivo e scoprire i futuri protagonisti della musica italiana.

Sarà una serata all’insegna del bel canto e delle emozioni, dove i giovanissimi protagonisti, tutti ex partecipanti di “Io canto generation” edizione 2024 - programma televisivo italiano condotto da Gerry Scotti su Canale 5 - saranno uniti da un’unica missione: regalare al pubblico uno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

