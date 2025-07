Diventare madre dopo un tumore | cosa cambia con l’oblio oncologico

Diventare madre dopo un tumore rappresenta un percorso di rinascita e speranza, ma spesso si scontra con le ombre dell’oblio oncologico. Questo diritto, regolamentato anche in Italia, mira a restituire autonomia e dignità alle donne che desiderano costruire una nuova vita, libera dal peso della discriminazione e del pregiudizio. Ma cosa cambia davvero con l’oblio oncologico? Scopriamolo insieme, perché ogni passo verso la normalità è un traguardo di forza e coraggio.

La guarigione da una malattia non è sempre l'ultima parola di una realtà che non termina con la sua scomparsa di condizionare la vita delle persone che ne hanno sofferto. È quello che accade con i malati di cancro che, dopo essere guariti da un tumore, subiscono per quella malattia diverse forme di discriminazione. Da qui la necessità, regolamentata anche nel nostro Paese, del cosiddetto oblio oncologico. Un diritto che risponde a quanto evidenziato da uno studio pubblicato su MDPI per cui, nonostante i progressi nella diagnosi e nella cura del cancro, i sopravvissuti a questa malattia continuano a dover affrontare discriminazioni in diversi ambiti (lavoro, mutui, adozioni, eccetera).