Instabilità e fenomeni intensi all' inizio di luglio Monito di Sottocorona | non sottovalutate le allerte

L’arrivo di luglio porta con sé un naturale fermento meteorologico, con instabilità e fenomeni intensi che non devono essere sottovalutati. Paolo Sottocorona, esperto di La7, ci avverte: le allerte sono fondamentali per proteggersi e agire prontamente. Un mese che si annuncia ricco di sorprese atmosferiche, richiedendo attenzione e prudenza da parte di tutti. Quindi, preparatevi a seguire gli aggiornamenti perché il meteo di luglio promette di tenerci sulle spine.

Prende il via il mese di luglio, che tempo c'è da aspettarsi? Ad occuparsi del focus sul meteo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che fornisce alcune indicazioni nel suo appuntamento prima di Omnibus: “Ieri mattina eravamo partiti da un cielo sostanzialmente sereno, ma l'instabilità nel pomeriggio si è fatta sentire come. In particolare su tutte le zone del nord, la Svizzera, la Francia, anche in parte l'Austria, con fenomeni intensi. Ci sono stati temporali anche in Spagna. Aggiungo che l'allerta per i temporali non va trascurata. Oggi c'è ancora qualche nuvola sulla parte orientale, qualche temporale sulla Svizzera, però ovviamente a quest'ora di mattina di fenomeni intensi sicuramente non ce ne sono”. 🔗 Leggi su Iltempo.it